Летел аж из Владивостока: что мог привезти российский транспортный самолет в Беларусь

Россия впервые за последние полтора года отправила в Беларусь тяжелый транспортный самолет Ан-124. Известно, что перед этим судно было во Владивостоке и Ульяновске.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт рассказал 24 Каналу, что самолет Ан-124 "Руслан" – это "тяжелая" машина. Поэтому она могла перенести большое количество ракет или установок.

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Какой именно груз мог переносить самолет

По словам Романа Свитана, ракеты на борту могли быть китайскими. Такую возможность не стоит отбрасывать. Например, белорусские установки могут заряжать китайскими ракетами.

Это один из механизмов. Более того, самолет шел аж из Владивостока. Это город недалеко от границы с Китаем. Они могли там загружать,

– предположил Роман Свитан.

Хотя непонятно, почему ракеты перевозили именно Ан-124. С этим мог справиться и обычный МиГ-31. К тому же большой самолет легко отследить. Перебрасывать, например, российские "Кинжалы" в Беларусь вообще нет смысла. Для них в России действует специальная служба, которая обеспечивает их работу.

Поэтому если это ракеты, то отнюдь не "Кинжалы". Переброска в Беларусь может быть чего-то китайского или северокорейского. В районе Владивостока их действительно могли загрузить, а затем перевести в Беларусь. Оттуда – передать для пусковых установок, которые расположены на Брянщине. Эта область является пограничной с Беларусью.

"Это точно военные поставки, потому что самолет заходил ночью. Побыл всего 4 часа и вернулся обратно. Вряд ли он что-то забирал", – подытожил Роман Свитан.