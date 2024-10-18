Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт розповів 24 Каналу, що літак Ан-124 "Руслан" – це "важка" машина. Тому вона могла перенести велику кількість ракет або установок.

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Який саме вантаж міг переносити літак

За словами Романа Світана, ракети на борту могли бути китайськими. Таку можливість не варто відкидати. Наприклад, білоруські установки можуть заряджати китайськими ракетами.

Це один з механізмів. Ба більше, літак йшов аж з Владивостока. Це місто недалеко від кордону з Китаєм. Вони могли там завантажувати,

– припустив Роман Світан.

Хоча незрозуміло, чому ракети перевозили саме Ан-124. З цим міг впоратися і звичайний МіГ-31. До того ж великий літак легко відстежити. Перекидати, наприклад, російські "Кинджали" у Білорусь взагалі немає сенсу. Для них у Росії діє спеціальна служба, яка забезпечує їхню роботу.

Тому якщо це ракети, то аж ніяк не "Кинджали". Перекидання в Білорусь може бути чогось китайського або північнокорейського. У районі Владивостока їх справді могли завантажити, а потім перевести у Білорусь. Звідти – передати для пускових установок, які розташовані на Брянщині. Ця область є прикордонною з Білоруссю.

"Це точно воєнне постачання, бо літак заходив вночі. Побув лише 4 години й повернувся назад. Навряд чи він щось забирав", – підсумував Роман Світан.