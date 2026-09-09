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24 Канал Главные новости Российский "Шахед" ударил по торговому центру в Сумах: количество жертв выросло
9 сентября, 20:16
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Обновлено - 20:43, 9 сентября

Российский "Шахед" ударил по торговому центру в Сумах: количество жертв и пострадавших выросло

Татьяна Бабич

Вражеская армия продолжает обстреливать украинские города. В среду, 9 сентября, произошел обстрел торгового центра в Сумах. К сожалению, известно о погибших и раненых.

О последствиях российской атаки сообщил глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров.

Что известно об ударе по ТЦ в Сумах?

Григоров отметил, что россияне нанесли прицельный удар по территории торгово-развлекательного центра. 

По состоянию на 20:27 погибли 3 человека. Еще 14 двое получили ранения. К тому же есть раненые. Информация уточняется. Известно и о материальном ущербе. 

На территории ТЦ возник пожар: повреждены автомобили и само здание ТЦ. На месте работают все экстренные службы. Идет ликвидация последствий обстрела и спасательная операция. 

Есть угроза повторных ударов. Не находитесь рядом с местом попадания и оставайтесь в безопасных местах, 
– подчеркнул Григоров. 

Где еще фиксировались последствия российских атак? 

Отметим, что 9 сентября Киев на протяжении всего дня находится под угрозой ударных БПЛА. Утром произошел прилет по многоэтажке. 

Вечером ситуация повторилась – дрон попал в девятиэтажку в Днепровском районе столицы. Там погибла 70-летняя женщина. Еще четыре человека пострадали.

В ночь на 9 сентября российские войска нанесли удар по международному автомобильному пункту пропуска "Старокозачее" на границе с Молдовой. В результате атаки два человека погибли, еще трое пострадали. Беспилотники попали в инфраструктуру пункта пропуска и близлежащую территорию, после чего там вспыхнули пожары.

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