Российский "Шахед" ударил по торговому центру в Сумах: количество жертв и пострадавших выросло

Вражеская армия продолжает обстреливать украинские города. В среду, 9 сентября, произошел обстрел торгового центра в Сумах. К сожалению, известно о погибших и раненых.

О последствиях российской атаки сообщил глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров.

Что известно об ударе по ТЦ в Сумах?

Григоров отметил, что россияне нанесли прицельный удар по территории торгово-развлекательного центра.

По состоянию на 20:27 погибли 3 человека. Еще 14 двое получили ранения. К тому же есть раненые. Информация уточняется. Известно и о материальном ущербе.

На территории ТЦ возник пожар: повреждены автомобили и само здание ТЦ. На месте работают все экстренные службы. Идет ликвидация последствий обстрела и спасательная операция.

Есть угроза повторных ударов. Не находитесь рядом с местом попадания и оставайтесь в безопасных местах,

– подчеркнул Григоров.

Где еще фиксировались последствия российских атак?

Отметим, что 9 сентября Киев на протяжении всего дня находится под угрозой ударных БПЛА. Утром произошел прилет по многоэтажке.

Вечером ситуация повторилась – дрон попал в девятиэтажку в Днепровском районе столицы. Там погибла 70-летняя женщина. Еще четыре человека пострадали.

В ночь на 9 сентября российские войска нанесли удар по международному автомобильному пункту пропуска "Старокозачее" на границе с Молдовой. В результате атаки два человека погибли, еще трое пострадали. Беспилотники попали в инфраструктуру пункта пропуска и близлежащую территорию, после чего там вспыхнули пожары.