Это гибридная война против НАТО, майор ВСУ о российском "Шахеде" возле Вильнюса

28 июля местные жители недалеко от Вильнюса заметили в небе российский беспилотник, вероятно, аналог "Шахеда" – "Гербера" и сняли его пролет на видео. Скорее всего, это провокация со стороны России.

Такое мнение 24 Каналу высказал майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук, отметив, что литовцы действительно напугались. Этот инцидент разоблачает истинные намерения Кремля в отношении стран Балтии.

Смотрите также Россияне ударили по Беленьковской исправительной колонии: много раненых, есть погибшие

Почему россияне могли запустить "Шахед" на Вильнюс

Беспилотник был замечен на высоте около 200 метров, в последний раз его видели вблизи Вильнюса. Днем 28 июля местные СМИ писали, что место пребывания "Герберы" до сих пор было неизвестно. По словам майора ВСУ, россияне провоцируют Литву.

Это гибридная война против НАТО, элемент информационно-психологической операции. Литовская полиция рассылала оповещения, как и у нас когда-то было от ГСЧС. Литовцам пришли сообщения о том, чтобы они сказали за "Шахед", если увидят,

– подчеркнул он.

Ткачук отметил, что паника среди литовцев присутствует, они переживают относительно будущих действий со стороны страны-агрессора. В частности, они на страже из-за военных учений "Запад-2025", которые Россия будет проводить в Беларуси в конце лета. Задача россиян – дестабилизировать страны Балтии, чтобы оттуда выезжали люди, а экономическая ситуация ухудшилась.

"Вполне возможно, что 2030 год может стать элементом развития новой военной агрессии России. Однако я больше склонен к тому, что следующими целями станут страны Средней Азии. Они не имеют зонтика НАТО, но ведут самодостаточную политику, особенно Азербайджан", – предположил майор ВСУ.

Ткачук добавил, что Украина сбивает 600 "Шахедов" почти каждую ночь, поэтому на фоне этого инцидента Европе нужно подчеркнуть важность поддержки нашей страны.

Интересно, что тем временем министр обороны Литвы Довиле Шакалиене предположила, что беспилотник мог залететь в результате воздействия украинских средств РЭБ. По ее словам, признаков того, что это была провокация или умышленный поступок нет.