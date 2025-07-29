Таку думку 24 Каналу висловив майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, зауваживши, що литовці справді налякались. Цей інцидент викриває справжні наміри Кремля щодо країн Балтії.

Дивіться також Росіяни вдарили по Біленьківській виправній колонії: багато поранених, є загиблі

Чому росіяни могли запустити "Шахед" на Вільнюс

Безпілотник був помічений на висоті близько 200 метрів, востаннє його бачили поблизу Вільнюса. Вдень 28 липня місцеві ЗМІ писали, що місце перебування "Гербери" досі було невідоме. За словами майора ЗСУ, росіяни провокують Литву.

Це гібридна війна проти НАТО, елемент інформаційно-психологічної операції. Литовська поліція розсилала сповіщення, як і у нас колись було від ДСНС. Литовцям прийшли повідомлення про те, щоб вони сказали за "Шахед", якщо побачать,

– наголосив він.

Ткачук зазначив, що паніка серед литовців присутня, вони переживають щодо майбутніх дій з боку країни-агресорки. Зокрема, вони на сторожі через військові навчання "Захід-2025", які Росія буде проводити в Білорусі вкінці літа. Завдання росіян – дестабілізувати країни Балтії, щоб звідти виїжджали люди, а економічна ситуація погіршилась.

"Цілком можливо, що 2030 рік може стати елементом розвитку нової військової агресії Росії. Однак я більше схильний до того. що наступними цілями стануть країни Середньої Азії. Вони не мають парасольки НАТО, але ведуть самодостатню політику, особливо Азербайджан", – припустив майор ЗСУ.

Ткачук додав, що Україна збиває 600 "Шахедів" майже кожної ночі, тому на тлі цього інциденту Європі потрібно наголосити на важливості підтримки нашої країни.

Цікаво, що тим часом міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне припустила, що безпілотник міг залетіти внаслідок впливу українських засобів РЕБ. За її словами, ознак того, що це була провокація чи умисний вчинок немає.