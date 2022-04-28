Российский снаряд попал в кладбище возле Харькова, есть погибший: жуткие кадры

В результате сегодняшнего обстрела Харьковщины есть погибшие и пострадавшие. Утром враги сильно обстреляли село Котляры, там много уничтоженных домов, а также досталось и самому Харькову.

Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она также добавила, что во время обстрела пригорода погиб мужчина на кладбище, когда навещал родных.

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Как отмечает журналистка, сам Харьков обстреливали уже около обеда, пострадали окрестности в разных частях города. В результате одного из таких обстрелов погиб мужчина, и еще два человека получили ранения.



Вот такие воронки оставили после себя обломки снаряда / 24 канал

Часть снарядов не разорвалась, застряла прямо в огородах людей. Кое-кого обстрел застал на кладбище, когда люди убирали на могилах у своих родственников, рассказывает корреспондентка.



Женщина рассказывает, как спаслась от обстрела / 24 канал

По словам очевидцев, у мужчины было мало шансов выжить, ведь снаряд упал фактически в него.



Мужчина погиб, когда убирал на могиле близких / 24 канал

Когда начались обстрелы, мы были на огороде – сажали картошку. Я услышала сильные выстрелы, мы легли на землю и так переждали опасность,

– сообщает очевидица.

По состоянию на 13:00, в Харькове 3 погибших и 7 раненых в результате последнего обстрела, сообщает Анна Черненко.

Больше фото сегодняшнего обстрела Харькова и области:

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