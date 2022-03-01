Российский снаряд прилетел в жилой дом в Мелитополе: видео

Уже шестой день подряд российские оккупанты пытаются захватить украинские территории и обстреливают мирных жителей и дома. Недавно один из таких снарядов прилетел в дом в Мелитополе.

Всего в Мелитополе в результате обстрелов 28 февраля повреждения получили более 10 домов на улице Бориса Михайлова. Местные жители, к счастью, не пострадали.

К теме Оккупанты нанесли мощный авиаудар по Харькову: видео обстрела Майдана Свободы

Известно, что снаряд прилетел в частный сектор возле "Товаров для дома" на улице Коминтерной (современная Бориса Михайлова). Посекло осколками несколько домов.

В результате попадания ракеты, а она задела одно из жилых зданий по касательной, никто просто чудом не пострадал.

Видео последствий прилета ракеты в Мелитополе:

Добавим, что жители города Энергодар в Запорожской области бесстрашно встали на защиту своего города. Безоружные они блокируют пути, чтобы остановить продвижение вражеской техники.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!