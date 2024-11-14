Российская армия продолжает поражать своим равнодушием к личному составу. В сети рассказали историю якута, которому пришлось самостоятельно отрезать себе ногу, потому что ему никто не пришел на помощь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пророссийские СМИ.

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Якут отрезал себе ногу после 17 дней в окопе

Так, раненый военнослужащий из горных районов Якутии 17 суток ждал медицинской помощи в окопах на островах Херсонщины. В конце концов оккупант был вынужден самостоятельно отрезать себе ногу, чтобы не умереть от заражения.

Товарищи россиянина отказались помочь мужчине, поэтому он сам вколол последнюю ампулу обезболивающего и ножом отрезал загноившуюся конечность,.

Теперь же его историю распространяют пророссийскими пабликами с подписью "Сильный духом". Хотя это скорее пример "заботы" россиян и прекрасно служило бы антирекламой для вражеской армии.

Рассказ якута о своей отрезанной ноге: смотрите видео

К слову, недавно мы писали, как под Новосибирском российские военнослужащие устроили погром, после чего сбежали из воинской части. Всего известно по меньшей мере о 12 солдатах. По данным журналистов, это одно из крупнейших дезертирств российских солдат из воинских частей, о которой стало известно публично.