Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проросійські ЗМІ.

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Якут відрізав собі ногу після 17 днів в окопі

Так, поранений військовослужбовець з гірських районів Якутії 17 діб чекав на медичку допомогу в окопах на островах Херсонщини. Зрештою окупант був вимушений самостійно відрізати собі ногу, аби не померти від зараження.

Товариші росіянина відмовилися допомогти чоловіку, тому він сам вколов останню ампулу знеболювального і ножем відрізав кінцівку, що загноїлася.

Тепер же його історію поширюють проросійськими пабліками з підписом "Сильний духом". Хоча це радше приклад "турботи" росіян і чудово слугувало б антирекламою для ворожої армії.

Розповідь якута про свою відрізану ногу: дивіться відео

До слова, нещодавно ми писали, як під Новосибірськом російські військовослужбовці влаштували погром, після чого втекли з військової частини. Всього відомо щонайменше про 12 солдатів. За даними журналістів, це одне з найбільших дезертирств російських солдатів із військових частин, про яку стало відомо публічно.