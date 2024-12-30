Другой вариант – это мог быть способ отправить кого-то в Вашингтон, чтобы проводить определенные консультации. Такое мнение 24 Каналу отметил министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко.

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"Вполне возможно, что такие борта используются. Это действительно такая практика, хотя зависит от количества тех, кто ротируется. Может быть другой вариант, что это способ кого-то отправить в Вашингтон хотя бы на короткий промежуток времени, чтобы провести какие-то консультации. Такой вариант тоже не исключается. Он может сочетаться с первым", – сказал он.

Обратите внимание! Как свидетельствуют данные FlightRadar, 25 декабря спецборт Ил-96-300 вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. На следующий день, 26 декабря, Ил-96 вылетел из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк, а затем, после короткой остановки, отправился в Вашингтон. 28 декабря самолет вылетел из Вашингтона в Нью-Йорк и уже оттуда вернулся в Москву.

Комбинация двух вариантов

Владимир Огрызко отметил, что вряд ли на борту был кто-то на самом высоком политическом уровне. Обычно в таких случаях разговаривают представители спецслужб, но по заданию руководства государства, или высокопоставленные дипломаты уровня заместителя министра, министра и так далее.

Поскольку об этом у нас информации нет, то, вероятнее всего, это комбинация первого и второго варианта, когда может происходить ротация. Но под прикрытием этой ротации, возможно, идут определенные контакты на рабочем, разведывательном уровне, чтобы передать или получить какую-то информацию, чтобы потом действовать дальше,

– предположил он.

Поэтому Путину сейчас крайне необходимо думать о том, что его ждет в 2025 году. Кремлевский диктатор публично заявил, что он отвергает план новоизбранного президента США Дональда Трампа, хотя его еще нет в публичном доступе.

Напомним, представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала этот полит. По ее словам, самолет специального летного отряда выполнял очередную ротацию дипломатов из России в США.