Помогают Кремлю обходить санкции: ГУР обнародовало данные о капитанах теневого флота России

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало новые данные о капитанах теневого флота России. А также о морских судах, которые участвуют в схемах обхода санкционных ограничений на торговлю российской нефтью.

На этот раз обнародовали информацию об 11 капитанах и 31 судне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.

Смотрите также Не санкции: в ISW назвали, что поможет пошатнуть положение России

Что известно о капитанах российского теневого флота

Среди опубликованных лиц есть капитаны танкеров, аффилированных с подсанкционной российской компанией "Совкомфлот", которые нарушают политику ограничения предельной цены на российскую нефть. В частности, речь идет о капитане танкера KOTLAS Иване Никифорове и капитане танкера CORUS Константине Коваленко.

Как сообщает ГУР, капитаны владеют информацией о владельцах теневых танкеров, техническом состоянии судов, грузе и его стоимости. А также знают маршрут судна.

Именно они принимают решение об отключении или манипуляции с навигационными системами кораблей, подделке данных о местонахождении судов, внесении ложных данных в маршрутные журналы, опасной перегрузкой нефти между судами в море и применение других схем для обхода санкций.

Там отмечают, что такие действия не только способствуют финансированию войны против Украины, но и создают угрозу глобальной экологической катастрофы.

Отметим, что ранее ГУР обнародовало информацию о 57 капитанах и 45 морских судах российского теневого флота. Всего в разделе "Морские суда" на портале War&Sanctions уже доступны данные о 782 судах и 100 капитанах.