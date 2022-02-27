Российский валютный рынок ожидает катастрофа: в понедельник врага ждет финансовый "сюрприз"

Уже завтра российские оккупанты наглядно ощутят последствия нападения на Украину на своем кармане. Валютный рынок России ожидает катастрофа.

Весь мир реагирует на коварное военное нападение России на Украину. Против агрессора вводятся все новые санкции, частные компании отказываются от сотрудничества с Россией и прекращают поставки своих товаров, а Украине постоянно поступает помощь от союзников.

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Россию ожидает валютная катастрофа

BNONews со ссылкой на бывшего чиновника Центрального банка России сообщает, что в понедельник оккупантов будет ждать очень неприятный финансовый "сюрприз". Согласно прогнозам, валютный рынок врага ожидает настоящая катастрофа.

США ввели санкции против российских банков, а Европа планирует отключить их от системы SWIFT. ApplePay и GooglePay уже недоступны в России, а также санкции против России вводят VISA и Mastercard.

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