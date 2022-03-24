Российский вертолет на Харьковщине обстрелял собственные позиции

В Малой Рогане на Харьковщине российский вертолет обстрелял свои же позиции. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По словам Синегубова, свои позиции россияне сбили утром 24 марта. Потери врага тоже значительны.

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Утром российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогане. Именно эти оккупанты постоянно обстреливали город Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО,

– сказал Синегубов.

Он выразил надежду, что это не последний случай самоуничтожения российских оккупантов.

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