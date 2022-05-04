Российский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии: что известно об инциденте

4 мая 2022 , 21:18
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Российские вертолеты продолжают нарушать воздушное пространство других стран. На этот раз целью одного из вертолётов стала Финляндии. Это произошло 4 мая 2022 года.

Об этом инциденте сообщило Министерство обороны Финляндии, которая имеет общую границу с Россией. Его зафиксировали около 10:40 в радиусе населенных пунктов Парикка и Кесялахти.

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Российский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии

Российский вертолет залетел вглубь территории суверенной Финляндии на 4 – 4,5 километра. Речь идет о вертолете Mи-17.
 
Автор: Віта Свірневська