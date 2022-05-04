Про цей інцидент повідомило Міністерство оборони Фінляндії, яка має спільний кордон з Росією. Його зафіксували приблизно о 10:40 у радіусі населених пунктів Парікка та Кесялахті.

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Російський вертоліт порушив повітряний простір Фінляндії

Російський гвинтокрил залетів на вглиб територію суверенної Фінляндії на 4 – 4,5 кілометра. Йдеться про вертоліт Mi-17. Фінські прикордонники уже почали розслідувати цей випадок.

Цікаво, що це не перша подібна ситуація у Фінляндії з початку 2022 року. Раніше майже аналогічний інцидент стався 8 квітня поблизу Порвоо. Проте тоді це був пасажирський повітряний борт, який належить державі Росія.