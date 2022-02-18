Российский "военкор" инсценировал обстрел на Донбассе, чтобы обвинить ВСУ

На оккупированных территориях начались инсценировки "обстрелов" со стороны ВСУ. Местным жителям пытаются навязать бессмысленное мнение о том, что украинские военные ксилили атаки, а не боевики.

Один из таких фейков распространил кремлевский пропагандист Семен Пегов. Украинский блогер Александр Коваленко с ником zloy_odessit подробно объяснил, почему в его "сюжете" – ни капли правды.

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Фейк об обстреле в районе Донецка

Коваленко подчеркнул, что на оккупированный Донбасс сейчас массово прибывают российские пропагандисты. В то же время оккупанты активизировали обстрелы позиций ВСУ и жилых кварталов на подконтрольной Украине территории. В течение суток 17 февраля враг 60 раз нарушил перемирие. Пострадали 2 военных ВСУ и 3 мирных жителя.

Государство-агрессор прибегает к атакам и пытается переложить ответственность за них на ВСУ. Коваленко отметил, что утром 18 февраля Пегов опубликовал видео с якобы обстрелами в районе Донецкого аэропорта. Он выдвинул необоснованные обвинения в сторону украинских военных.



Оккупанты распространяют фейки об обстреле со стороны ВСУ / Скриншот

Далее пропагандист поспешил "на место происшествия". Там он цинично описывал разрушения от "обстрелов". Все, на что сподобился "военкор" – это показать хвостовик от мины. При этом он даже не уточнил, какого она была калибра.

Все это – инсценировка оккупантов

Коваленко подчеркнул, что "обстрел со стороны ВСУ" – это фейк, а сам взрыв – ничто иное, как инсценировка. Об этом свидетельствовали, в частности, опубликованные видео "атаки". Ведь форма взрыва и звуковая волна были не естественными, например для разрыва 120-миллиметровой мины. Своим репортажем Пегов только подтвердил догадки блогера.

Мне сразу же бросился в глаза электрический столб, якобы поврежденный от попадания мины. И этим столбом Пегов слил все инсценировку,

– заметил Коваленко.

Блогер проанализировал повреждения, которые видны на столбе. Они указывают на то, что взрыв производился именно на нем. Сначала там разместили взрывчатку, а впоследствии – привели ее в действие. Это подтверждает разброс отломков от взрывной волны вокруг столба.



Оккупанты "погорели" на инсценировке / Скриншот

"То есть сценарий был таким. Едет отнюдь не простой дончанин по улице. В оговоренном месте на пути следования его автомобиля подрывают заранее размещенное взрывное устройство на столбе. Вот вам и сюжет о "коварных ВСУ и обстрелах Донецка", – написал он. И подчеркнул, что фейки российских журналистов – столь же бездарны, как они сами.

Боевики распространяют фейки

В командовании ООС предупредили, что оккупанты распространяют фейки об "обстрелах" населенных пунктов якобы Вооруженными силами Украины. "Это откровенная ложь и провокация, ответственность за которую несет страна-оккупант", – подчеркнули там.

Накануне главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что украинская армия не планирует никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. "Наши действия носят исключительно оборонительный характер", – заверил Валерий Залужный.

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