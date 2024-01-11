Законная цель в любом месте мирового океана, – командующий ВМС о российском корабле

Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа отметил, что любой российский военный корабль является законной целью для украинских защитников. В частности, это касается кораблей, несущих на себе флаг ВМС России.

Вице-адмирал также отметил, что российский корабль остается целью независимо от местоположения в мировом океане. Ведь судно представляет угрозу нашему государству.

Интересно Россия может во второй раз потерять флот, – капитан Армии обороны Израиля объяснил, почему это важно

Неижпапа высказался о российских военных кораблях

Командующий Военно-морскими силами прокомментировал информацию о строительстве оккупантами новой морской базы во временно оккупированной Абхазии, принадлежащей Грузии. Вице-адмирал подчеркнул, что эта информация действительно есть.

"Это не совсем база, а пункт базирования, скорее всего, для рассредоточения корабельного состава. Потому что нельзя держать весь флот на одной базе", – подчеркнул Неижпапа.

Неижпапа также сказал, является ли законной целью нашего государства этот новый порт России в Абхазии. Вице-адмирал подчеркнул, что целью нашего государства является любой российский военный корабль.

Для нас законная цель – любой корабль, несущий Андреевский флаг Военно-морского флота России. Где бы он ни был, в любом месте мирового океана,

– сказал командующий.

Он также отметил, что морская база в Новороссийске, где россияне держат большинство своих судов, не очень приятный порт для базирования, в частности, из-за погодных условий, особенно зимой. Поэтому это проблема для России, которую сейчас хотят решить.

В то же время база в Севастополе, по словам командующего, закрыта и защищена от ветров и географически удачна для стоянки кораблей. Но она не закрыта от западных ветров, что, по мнению Неижпапы, "очень символично".

Россияне решили строить себе морскую базу в Абхазии