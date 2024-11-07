"Ура, это дерьмо работает!": россиянин "засветил" позиции своей ПВО на аэродроме Курска

В Курск вскоре должны прибыть самолеты с военными КНДР. Для их прикрытия россияне установили зенитно-ракетный комплекс "ТОР".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко. Из-за неосмотрительности один из российских военных разоблачил расположение своей ПВО в Курске.

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Как россиянин разоблачил позиции своей ПВО

На аэродроме Курска, вероятно, сегодня ждут новые борта с северными корейцами. Для их прикрытия установили зенитно-ракетный комплекс "ТОР" и зарядили его ракетами,

– написал Цаплиенко.

Он также предоставил видео, на котором российский военный жалуется на трудности, которые не позволяли подключить ЗРК к РЛС. Впрочем, впоследствии им все же это удалось. В своих видео россиянин неоднократно продемонстрировал точное расположение российской ПВО.

"Ура, это дерьмо работает! Кто что летит, давай быстро лети сюда", – заявил российский военный на видео.

Российский военный разоблачил позиции ПВО: смотрите видео (присутствует ненормативная лексика)

Журналист также поблагодарил коллег "Deutsche Welle" за то, что предоставили доступ к монологам российского военного.