Российский ВПК поддерживают страны, декларирующие нейтралитет в войне, – СВР

Россия наращивает возможности военно-промышленного комплекса. Его поддерживают страны, которые декларируют "нейтралитет" в войне.

Об этом во время выступления на конференции по расширению санкций против России "Fair play: честная игра" заявил представитель Службы внешней разведки Олег Александров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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СВР о российском ВПК

Представитель СВР отметил, что сейчас Россия наращивает способности своего военно-промышленного комплекса, а для этого нужно сырье для взрывчатых веществ и высокотехнологичное оборудование, в частности, станки.

Среди схем, которые агрессор использует для поставки необходимых компонентов, разведка выделяет продажу продукции через компании-посредники.

То есть компания за рубежом продает товар российской фирме, которая не связана напрямую с военной сферой, а та уже перепродает его какому-нибудь оборонному заводу в России. Мы имеем на контроле более 60 таких компаний в России,

– заявил Александров.

Отметил, что Служба внешней разведки постоянно выявляет новые схемы, идентифицирует участников, анализирует маршруты и логистику, изучает, как проходят расчеты.

Кроме того, СВР получает предупредительную информацию о попытках страны-агрессора закупить подсанкционные товары и вместе с международными партнерами перекрывает их поставки.

В то же время представитель отметил, что многие товары, которые поставляются в Россию, не попадают под действие экспортного контроля. То есть формально их не считают ни военными, ни двойного назначения.

Служба внешней разведки имеет предложение расширить сеть контролируемых позиций товаров, чтобы в список вошли все электронные компоненты и оборудование, которые агрессор может использовать для создания оружия.

Также считают, что необходимо развивать направление применения вторичных санкций как следующий этап применения давления на Россию.