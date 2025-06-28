Про це під час виступу на конференції з розширення санкцій проти Росії "Fair play: чесна гра" заявив представник Служби зовнішньої розвідки Олег Олександров, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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СЗР про російський ВПК

Представник СЗР зазначив, що наразі Росія нарощує спроможності свого військово-промислового комплексу, а для цього потрібна сировина для вибухових речовин і високотехнологічне обладнання, зокрема, верстати.

Серед схем, які агресор використовує для постачання необхідних компонентів, розвідка вирізняє продаж продукції через компанії-посередники.

Тобто компанія за кордоном продає товар російській фірмі, яка не пов'язана напряму з військовою сферою, а та уже перепродає його якому-небудь оборонному заводу у Росії. Ми маємо на контролі понад 60 таких компаній у Росії,

– заявив Олександров.

Наголосив, що Служба зовнішньої розвідки постійно виявляє нові схеми, ідентифікує учасників, аналізує маршрути й логістику, вивчає, як проходять розрахунки.

Окрім того, СЗР отримує попереджувальну інформацію про спроби країни-агресора закупити підсанкційні товари й разом з міжнародними партнерами перекриває їхнє постачання.

Водночас представник зауважив, що багато товарів, які постачаються до Росії, не потрапляють під дію експортного контролю. Тобто формально їх не вважають ані військовими, ані подвійного призначення.

Служба зовнішньої розвідки має пропозицію розширити мережу контрольованих позицій товарів, аби до списку ввійшли всі електронні компоненти й обладнання, які агресор може використати для створення зброї.

Також вважають, що необхідно розвивати напрямок застосування вторинних санкцій як наступний етап застосування тиску на Росію.