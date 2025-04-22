Сообщено о подозрении 14 российским митрополитам, которые способствовали захвату украинских территорий

СБУ заочно сообщила о подозрении еще 14 высокопоставленным чиновникам РЦП. По данным следствия, они способствовали захвату украинских церквей на временно оккупированных территориях.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис генпрокурора.

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Что известно о российских митрополитах, которые получили подозрение

Правоохранители собрали доказательную базу на 14 высокопоставленных российских клириков, которые способствовали распространению кремлевского влияния на временно оккупированных территориях Украины.

В течение 2022 – 2024 годов фигуранты дела входили в состав подконтрольного Кремлю "священного синода" РПЦ.

Кому из высокопоставленных чиновников РПЦ объявили подозрение:

Александру Снегирю (Артемию) – митрополиту Хабаровскому и Приамурскому;

Михаилу Кондратьеву (Мефодию) – епископу Каменскому и Камышиловскому;

Виталию Ермакову (Амвросию) – митрополиту Тверскому и Кашинскому;

Леониду Горбачеву – патриаршему экзарху Африки;

Андрею Малаханову – архиепископу Петропавловскому и Камчатскому;

Петру Мансурову (Петру) – епископу Калачинскому и Муромцевскому;

7. Николаю Церпицкому (Льву) – митрополиту Новгородскому и Старорусскому;

Юрию Епифанову (Арсению) – митрополиту Липецкому и Задонскому;

Михаилу Наконечному (Кириллу) – митрополиту Казанскому и Татарстанскому;

Алексею Кривенко (Николаю) – епископу Северобайкальскому и Сосново-Озерскому;

Валерию Голубеву (Илье) – архиепископу Анадырскому и Чукотскому;

Яну Кайгородцеву (Иллариону) – епископу Кинешемскому и Палехскому;

Илье Перову (Тарасию) – епископу Североморскому и Умбскому;

Александру Таранову (Аркадию) – архиепископу Ровеньковскому и Свердловскому.

Следствие установило, что с начала полномасштабного вторжения эти российские архиереи под руководством патриарха Гундяева способствовали захвату религиозных общин на временно оккупированных территориях Украины.

Для этого клирики обеспечили решение московского синода о "присоединении" в состав РПЦ Джанкойской, Бердянской, Ровеньковской и Херсонской епархий и назначили там подконтрольных Москве епископов,

– сообщили в СБУ.

В Офисе генпрокурора добавили, что они навязывали верующим кремлевские нарративы, оправдывали преступления оккупантов и благословляли войну России против Украины.

Всем 14 фигурантам заочно сообщено о подозрении за пособничество в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к другим тяжким последствиям.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения фигурантов к ответственности.

Напомним, что на Киевщине правоохранители разоблачили настоятеля храма УПЦ (МП), который "приватизировал" церковь. Общая стоимость имущества общины, которым завладел священник, составляет более 7 миллионов гривен.