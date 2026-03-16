Это не туристы: политолог ответил, запретит ли Европа въезд в Шенген российским военным

Руководители восьми государств Евросоюза обратились к президентам Евросовета и Еврокомиссии для принятия важного совместного решения. Они призвали ограничить въезд в Шенгенскую зону для россиян, которые воевали в составе российской армии.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Артем Бронжуков, добавив, что за время полномасштабной войны есть немало случаев, когда российские преступники, убийцы выезжают за границу. Более того, они могут даже жить, отдыхать в странах Европейского Союза.

Удастся ли запретить въезд россиянам в Шенген?

До сих пор со стороны Европы не было системной и централизованной политики по этому вопросу. Всем понятно, кто является основным агентом влияния российских интересов внутри Европейского Союза. Поэтому следует ожидать, что Венгрия и Словакия всячески будут блокировать подобные инициативы.

Однако, если мы посмотрим на те глобальные изменения, которые происходят в мире, они в определенных аспектах положительно влияют на Европу. Постепенно европейские лидеры понимают, кто такая Россия и какие угрозы она представляет. Вполне вероятно, что со временем они смогут быстрее реализовывать правильные инициативы.

"Я думаю, это решение актуально, и оно имеет неплохие шансы для реализации. Особенно вот на фоне критики со стороны Трампа, который говорит, что перспективы НАТО сомнительны и он недоволен, что европейские страны не готовы участвовать в его авантюрах. В этом контексте роль Украины возрастает", – подчеркнул политолог.

Отношение Европы к Украине меняется

Конечно, нам очень приятно видеть конкретные политические сигналы со стороны Европы. Например, открытие совместных производств, которое активно происходит. Все это подтверждает, что Украине удается достучаться до европейцев.

Они также понимают, что должны брать на себя ответственность, особенно с учетом жесткой риторики Трампа. Недаром в сети в последнее время много говорят о потенциальном российском нападении на Эстонию или на другую страну Балтийскую. Угроза действительно очень велика.

Обратите внимание! Дональд Трамп заявил, что США защищают европейские страны, а также сотрудничают с ними по Украине. Хотя якобы "могут этого не делать". Причина новых резких заявлений в том, что Европа не поддержала Трампа во время эскалации на Ближнем Востоке.

"Все внимание США сейчас сфокусировано на Иране и поэтому Европа находится под потенциальным ударом. А по российским военным надо приняты решения, потому что мы же понимаем, что это необычные туристы", – отметил Артем Бронжуков.

Это может быть "спящая агентура", которая в критический момент, когда россияне начнут вторжение, начнет работать как диверсионная группа. С этим уже сейчас надо бороться, активно запускать ВПК.

В общем говорить об интеграции Украины или в Североатлантический Альянс, или в новый военный союз. Ведь четко понятно, что без помощи Украины Европа не сможет быть субъектной и защищенной.

