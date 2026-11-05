Россия стремится достичь своих целей в отношении Украины независимо от политической ситуации в Вашингтоне. Москва рассматривает как продолжение войны, так и переговоры при условии готовности Киева пойти на уступки, которые фактически будут равносильны капитуляции.

В Кремле отреагировали на поражение республиканцев на выборах в США. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Что сказали в Москве?

Пресс-секретарь Кремля отметил, что для Москвы приоритетным якобы остается дипломатическое урегулирование, однако до сих пор оно не представлялось возможным. Именно поэтому, по его словам, Россия продолжает боевые действия.

Представитель российского руководства отметил, что переговорный процесс станет реальным только при условии уступок со стороны украинских властей. Пропагандист в очередной раз продемонстрировал, что в Кремле стремятся склонить Украину к капитуляции.

Мирное урегулирование возможно, если в Киеве найдется кто-то, кто проявит политическую волю и возьмет на себя ответственность,

– заявил Дмитрий Песков.

Он также добавил, что, несмотря на результаты голосования в американский парламент, Дональд Трамп продолжает исполнять свои президентские полномочия. Из-за этого Москва рассчитывает на дальнейшие миротворческие инициативы главы Белого дома в отношении войны.

Отметим, что успех Демократической партии на выборах в США может существенно усилить давление на Белый дом из-за его внешнеполитического курса. Обновленный Конгресс будет пытаться ограничить любые стремления заключить соглашения с Москвой в ущерб украинским интересам.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский оценил последствия изменения в расстановке сил в американском Конгрессе. По его словам, потенциальное расширение военной и финансовой поддержки Киева способно заставить Кремль пересмотреть свои планы в отношении войны.