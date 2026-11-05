У Кремлі відреагували на поразку республіканців на виборах у США. Про це речник Путіна Дмитро Пєсков розповів під час спілкування із журналістами.

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Що сказали в Москві?

Прессекретар Кремля зазначив, що для Москви пріоритетним нібито залишається дипломатичне врегулювання, проте досі воно не видавалося можливим. Саме тому, за його словами, Росія продовжує бойові дії.

Прогнози

Представник російського керівництва зазначив, що переговорний процес стане реальним лише за умови поступок з боку української влади. Пропагандист учергове продемонстрував, що у Кремлі прагнуть схилити Україну до капітуляції.

Мирне врегулювання можливе, якщо в Києві знайдеться хтось, хто матиме політичну волю і візьме на себе відповідальність– заявив Дмитро Пєсков.

Він також додав, що попри результати голосування до американського парламенту, Дональд Трамп продовжує виконувати свої президентські повноваження. Через це Москва розраховує на подальші миротворчі ініціативи керівника Білого дому щодо війни.

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Зазначимо, що успіх Демократичної партії на виборах у США може суттєво посилити тиск на Білий дім через його зовнішньополітичний курс. Оновлений Конгрес намагатиметься обмежити будь-які прагнення укласти угоди з Москвою за рахунок українських інтересів.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський оцінив наслідки зміни розстановки сил в американському Конгресі. За його словами, потенційне розширення військової та фінансової підтримки Києва здатне змусити Кремль переглянути свої плани щодо війни.