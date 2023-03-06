Ядерное оружие в России: генерал Годжес описал главные опасения Запада

Кремль время от времени прибегает к ядерному шантажу, вызывающему страх у западных лидеров. Офицер армии США в отставке Бен Годжес уверен, что нельзя давать возможности Путину запугивать мир. Также он описал главные опасения партнеров Украины по этому поводу.

По словам военного Бена Годжеса, есть немало напуганных людей, которые верят, что Россия может использовать свое ядерное оружие. Часто в ловушку российского шантажа атомом попадает даже Запад, поэтому этот вопрос нужно как-то решать.

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Главное не отдать ядерный арсенал не в эти руки

Как отметил бывший командующий армией США в Европе, западные лидеры также опасаются, что ядерное оружие после распада России может оказаться не в тех руках.

А если Россия распадется, это оружие (ядерное оружие – 24 Канал) может оказаться в руках тех людей, которых Запад не хотел бы видеть как владельцев такого оружия. Это так и есть. И мы должны определиться, что делать с такого рода опасениями,

– сказал Годжес в интервью.

Вместе с тем, он констатировал, что в Лондоне, Париже и других государствах цивилизованного мира проходят разговоры о "западных ценностях", однако о них следует не только говорить. Эти ценности следует также защищать.

Использует ли Россия ядерное оружие

Не стоит отрицать, что у России есть тысячи единиц ядерного оружия. Однако, по мнению Годжеса, вряд ли Путин применит ядерку, ведь это фактически не даст ему никакого преимущества на поле боя.

Весь этот ядерный арсенал выгоден для них (россиян – 24 Канал), пока они его не используют. Потому что мы его боимся. И, по моему мнению, Россия будет иметь дело с катастрофическими последствиями, если использует свой арсенал. Я думаю, россияне знают об этом,

– сказал офицер.

Кроме того, он подчеркнул, если действительно в Кремле примут решение о нажатии на красную кнопку, то обязательно после этого состоится трибунал, перед которым предстанет руководство враждебного государства.

Упомянем к этой теме сообщение министерства обороны России. Собственно, там заявили, что Кремль разрабатывает новый вид военной операции с использованием ядерного оружия.

В то же время СНБО Алексей Данилов считает, что наибольшим страхом для Запада является возможное применение Россией ядерного оружия.

Очевидно, что в Европе и Соединенных Штатах Америки сейчас сожалеют о том, что разрешения России в 90-х годах контролировать ядерный арсенал.



Количество ядерных боеголовок по странам / Картинка 24 Канала