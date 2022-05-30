Российское командование держит в заложниках семьи воюющих в Украине оккупантов, – разведка

Российские власти в своей деятельности решили прибегнуть к методикам советских времен, когда даже собственных граждан брали в заложники.

Среди российских кафиров все чаще возникают бунты – они не хотят воевать в Украине. Ведь прекрасно понимают потери, которые терпит российская армия, которые скрываются в Кремле, и которые не озвучиваются пропагандистами.

Стоит внимания Россия, вероятно, понесла в войне сокрушительные потери среди офицерского состава, – разведка Британии.

Следовательно, многие из них отказываются от выполнения заданий. Что создает трудности для русского военного управления. А ведь квалифицированной замены для них не всегда найдется. Особенно когда речь идет о боевой авиации.

Чтобы таких "отказников" стало меньше, военное командование прибегло к откровенным угрозам и шантажу, фактически взяв в заложники семьи военных.

В западном военном округе России семьям офицеров запретили покидать территорию страны. В случае отказа кафиров от выполнения боевых задач, их дружин и детей угрожают переселять в депрессивные регионы дальнего востока Российской Федерации.

Командование западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332-го отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Жены вертолетчиков решили отдохнуть за границей, пока их мужчины наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению Украины на Слобожанском направлении.

По состоянию на 30 мая Россия потеряла в войне против Украины 174 вертолета.

В то же время Оккупанты готовятся возобновить наступление на Славянск: развернули вертолетную эскадрилью Ка-52

Вертолетная эскадрилья 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа базируется в Санкт-Петербурге на аэродроме "Пушкин". Главное управление разведки Украины обнародовало имена всего личного состава этой вертолетной эскадрильи .

Кафиры отказываются воевать

, что с аэродромом "Пушкин" связана авиакатастрофа, после которой Тихоокеанский флот ВМС СССР остался без руководства. Произошло это после падения самолета Ту-104, когда погибли 50 человек, среди которых 16 адмиралов и генералов, а так же 12 капитанов первого ранга и полковников. Практически все погибшие были военными (за исключением нескольких членов их семей и экипажа самолета).Эта авария произошла 7 февраля 1981 года. Традиционно для СССР тех времен информацию о происшествии засекретили. А по подозрению о террористическом акте – весь Тихоокеанский флот был переведен в боевую готовность.Однако оказалось, что причиной аварии стала традиционная для России халатность и вседозволенность высшего руководства. Из-за значительного дефицита товаров в отдаленных районах СССР, из Ленинграда военные летели, закупив немалое количество товаров. Поэтому самолет был перегружен, а сам груз неравномерно распределен по салону самолета. Поэтому он и завалился на бок сразу после взлета, а после падения загорелся. С ним сгорели все пассажиры на борту. Единственный, кто выжил сразу после падения, умер по дороге в больницу.

Факт того, что российское военное руководство вынуждено предпринимать такие шаги, чтобы и дальше заставлять своих военных воевать, еще раз подтверждает состояние армии оккупантов. Ведь немало где начинаются бунты.

Об одном из таких бунтов в телефонном разговоре рассказал один из российских кафиров. Дошло до того, что к ним приехал генерал, заставлявший их наступать. Но они отказывались из-за значительных потерь. Так что генерал угрожал расстрелом, на что ему тоже ответили угрозой убить прямо на месте , взорвав гранату. Следовательно, дело чуть не дошло до стрельбы между военными и охраной генерала, но тот быстро сумел убежать.