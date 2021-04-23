Российское консульство в Чехии снова облили "кровью": фото
Кетчупом облили посольство России в чешском городе Брно. Недавно подобный инцидент произошел у российского посольства в Праге.
Источник:ČTK
Инцидент произошел в ночь на 23 апреля. Об этом сообщают чешские СМИ.
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Российское посольство в кетчупе
Неизвестные облили стену российского посольства в Брно кетчупом. Сейчас полиция расследует дело.
Мы расследуем дело из-за повреждения чужого имущества. Мы изучим записи камер наблюдения,
– сказал представитель полиции.
Правоохранители еще не оценили убытки. Фото опубликовала также местная жительница, которая пишет, что является редактором в Брно.
"Вандалы опрыскали кетчупом ограждение в здании российского консульства в Брно. Делом занимается полиция. В выходные таким образом было повреждено посольство в Праге. Это должно быть символом 2 погибших при взрыве комплекса боеприпасов во Врбетицах", – написала женщина в Твиттере.
Случай в российском посольстве в Праге
Но это не первый случай в Чехии. В ночь на 18 апреля в Праге облили кетчупом стены у российского посольства. Тогда правоохранители задержали 7 причастных людей. Они отметили, что кетчуп символизирует кровь и те преступления, которые совершил режим Путина против чехов.
Дипломатический скандал между Россией и Чехией: коротко
- 17 апреля Чехия объявила, что высылает 18 российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже в пользу российских спецслужб.
- Тогда же в Чехии сообщили о вероятной причастности офицеров российского ГРУ к взрывам склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Тогда погибло 2 человека.
- В розыск Чехия объявила "Петрова" и "Боширова", которых подозревают в причастности к отравлению Скрипалей и до взрывов в Врбетице.
- 18 апреля Россия заявила, что в ответ высылает 20 чешских дипломатов посольстве в Москве.
- 19 апреля в Праге заявили, что действия России заблокировали работу чешского посольства.
- 22 апреля чешская сторона объявила ультиматум России – вернуть чешских дипломатов, иначе "российских дипломатов в Чехии приведут в соответствие численности чешских в России". Россия не ответила на запрос.
- Чехия выполняет ультиматум и сокращает количество людей в российском посольстве в Праге.
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