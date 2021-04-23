Кетчупом облили посольство России в чешском городе Брно. Недавно подобный инцидент произошел у российского посольства в Праге.

Инцидент произошел в ночь на 23 апреля. Об этом сообщают чешские СМИ.

Кстати Попзвезды ГРУ: почему Украину должно интересовать возвращение Петрова и Боширова

Российское посольство в кетчупе

Неизвестные облили стену российского посольства в Брно кетчупом. Сейчас полиция расследует дело.

Мы расследуем дело из-за повреждения чужого имущества. Мы изучим записи камер наблюдения,

– сказал представитель полиции.

Правоохранители еще не оценили убытки. Фото опубликовала также местная жительница, которая пишет, что является редактором в Брно.

"Вандалы опрыскали кетчупом ограждение в здании российского консульства в Брно. Делом занимается полиция. В выходные таким образом было повреждено посольство в Праге. Это должно быть символом 2 погибших при взрыве комплекса боеприпасов во Врбетицах", – написала женщина в Твиттере.

Vandalové postříkali plot u budovy ruského konzulátu v Brně kečupem. Případ řeší policie. O víkendu byla takto poničená i ambasáda v Praze. Mělo jít o symbol 2 mrtvých při výbuchu muničního areálu ve Vrběticích. Česko z něj podezřívá ruské zpravodajce. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/tlyU5KIk3S — Alena Hesová (@___Alis___) April 23, 2021

Случай в российском посольстве в Праге

Но это не первый случай в Чехии. В ночь на 18 апреля в Праге облили кетчупом стены у российского посольства. Тогда правоохранители задержали 7 причастных людей. Они отметили, что кетчуп символизирует кровь и те преступления, которые совершил режим Путина против чехов.

Дипломатический скандал между Россией и Чехией: коротко