С "Ладами" проблема: российское машиностроение катится в пропасть
В ближайшее время счастливые матери погибших в Украине российских военных могут столкнуться с большой проблемой при покупке новых машин отечественного производства. Ведь темпы машиностроения в стране-агрессоре падают с невероятной быстротой.
По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российские производители испытывают как огромные проблемы со спросом на собственную продукцию, так и нехватку сырья для производства.
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Кроме того, после выхода с российского рынка иностранных автогигантов оказалось, что специалисты страны-агрессора не способны овладеть даже самыми простыми технологиями.
В новые машины ставят старые коробки и подушки безопасности
Судя по всему, уже скоро родственники русских оккупантов не смогут покупать себе новые "Лады". Не только из-за отсутствия компенсаций, но и из-за нехватки машин на рынке. Ведь российское автопроизводство не сможет обеспечить "Ладами" всех желающих даже на фоне падения спроса.
- Как выяснилось, все заводы, которые собирали в России Renault, BMW и Volkswagen, не производили ни одной детали. Так что после выхода известных компаний у россиян не осталось технологий.
- Сами же "Лады", которыми так гордятся "Ваньки", производились с применением целых узлов иностранных комплектующих. Так, за 30 лет существования России после распада СССР, инженеры не смогли даже скопировать автоматическую коробку передач.
- Кроме того, после 24 февраля абсолютно недоступными для российских производителей стали такие узлы, как АБС и системы безопасности.
После полномасштабного вторжения изготовление автомобилей с современными агрегатами стало крайне проблематичным. Решили проблему российские инженеры очень просто: начали заниматься "каннибализмом". Для изготовления новых "Лад" "АвтоВАЗ" начал искать старые – для донорства – на свалках, разборках и стоянках для машин после ДТП. Поэтому в новых машинах могут стоять уже "стреляные" подушки безопасности, коробки с пробегом по 200 тысяч километров, а также другие детали, которые Россия не способна производить.
Подобный подход, конечно, в разы замедлил темпы производства, но существенную проблему с этим пока никто не ощутил. Ведь в автосалонах нет очередей на покупку машин, потому что у людей банально не хватает денег даже на предметы первой необходимости, а "Лады" где-то в глубинке по-настоящему считаются предметом роскоши.
О том, в какой яме находится российский автопром, свидетельствует простая статистика: за год все предприятия машиностроения купили на 40% меньше металла для изготовления своей продукции. Так что в России за 2022 год изготовят всего 60% от прошлогоднего количества машин. И это просто невероятное падение, которое будет ухудшаться со временем.
Падает производство двигателей и лифтов
Огромные проблемы, возникшие напрямую из-за полномасштабного вторжения Москвы в Украину, испытывают и другие предприятия машиностроения. Из-за нехватки импортных комплектующих, все производители не могут производить даже стиральные машины, утюги и холодильники. Потому что производить микросхемы россияне не умеют, а покупать их у цивилизованных стран в нужном количестве не могут. Из-за этих фактов в разы уменьшились темпы изготовления двигателей, лифтов и вообще всего, что состоит хотя бы из двух деталей.
Такая ситуация с производством продукции, имеющей внутри микросхемы, напрямую отражается на металлургической отрасли. Ведь все предприятия стали закупать в разы меньше стали, алюминия и других металлов. Поэтому руководство многих заводов было вынуждено отправить работников в бесплатные отпуска. Вскоре начнутся сокращения и закрытия части цехов. А это увеличит долю безработицы и, соответственно, снизит среднюю покупательную способность россиян. Именно поэтому носители "русского мира" не смогут испытать на себе дефицит машин, холодильников или микроволновок, потому что у них не будет денег, чтобы пойти в магазин и их приобрести.