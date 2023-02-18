Метод "заброса трупами": как долго россияне смогут продержаться на этой тактике
В течение года Россия совершает масштабное наступление на Украину и уничтожает своими атаками целые поселки и города. Несмотря на абсурдность этой идеи, страна-террорист будет продолжать войну и имеет большие ресурсы для этого.
Об этом 24 Каналу рассказал подполковник ГУР и экс-командир спецназа Израиля Денис Десятник. По его словам, бедность россиян является одной из причин, почему россияне идут воевать против Украины.
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На что надеются россияне
Денис Десятник рассказал, что человеческий ресурс в России очень большой. Там много бедных поселений, которые из-за желания мародерить и что-то украсть идут воевать. По мнению подполковника ГРУ, россияне рассчитывают заработать денег и что-нибудь украсть для себя.
Из-за значительного количества таких лиц России удается набрать много мобилизованных для войны с Украиной.
"Мы привыкли смотреть на Москву и Санкт-Петербург, но если посмотреть немного глубже, они вообще не развиты в плане модернизации и очень бедны. Если они смотрели на туалет и не понимали что это такое, или они смотрели на телевизоры и удивлялись, почему на стенах висят "черные картины", – объяснил Денис Десятник.
Россия готовится к наступлению
Экс-командир спецназа Израиля отметил, что Россия взимает силы, человеческий ресурс и имеющуюся у них технику. Также он рассказал, что у России есть возможности производить оружие, технику и снаряды, а потому не стоит её недооценивать и расслабляться.
Подполковник ГУР говорит о состоянии российских ресурсов для войны: смотрите видео
"У них ведутся поставки из Ирана и Кореи, у них продолжается поставка вооружения, а также продолжается призыв и инструктаж мобилизованных, а потому пытаться контрнаступать они будут. Им это нужно. Владимиру Путину нужно показать всей России, что он это сделал не просто так", – отметил Десятник.
По словам подполковника ГУР, Путин не хочет просто взять и вывести войска, потому что это будет означать его поражение, поэтому он всеми силами будет пытаться что-то сделать. Но при этом Денис Десятник убежден, что у них ничего не получится, потому что они даже не понимают ресурс и мотивацию Украины.
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Десятник уверен, что военная помощь не будет сокращаться, а наоборот усиливаться. Также подполковник рассчитывает на поставки из Израиля, потому что весь мир становится на сторону Украины и понимает, что страдает целый народ, который есть на стороне добра и борется за свою свободу.
Россия собирает ресурсы для усиленного наступления: главное
- Россия не демонстрирует никакой готовности к конструктивному диалогу по прекращению войны и мобилизует тысячи россиян для войны с Украиной. Ожидается, что российские войска могут начать усиленное наступление к годовщине полномасштабного вторжения, поскольку собрали большое количество мобилизованных.
- Несмотря на это, украинское руководство заявило, что новое наступление уже началось на Востоке Украины оккупанты продолжают использовать тактику "заброса трупами".
- Министр обороны Великобритании говорит, что "большое наступление Путина" продвигается на метры, а не километры, и при этом это происходит ценой тысяч жизней.