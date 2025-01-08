Российские войска продолжают штурмовать Курахово. Армия России также атакует на Краматорском и Торецком направлениях, пытаясь использовать численное преимущество.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица". Силы обороны ведут активную оборону, предотвращая ухудшение тактического положения.

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На Кураховском направлении продолжаются тяжелые бои

На Кураховском направлении, где продолжаются интенсивные бои, российские войска активно штурмуют позиции Сил обороны в самом Курахово, а также в районах Дачного и Янтарного. Враг пытается воспользоваться численным преимуществом и продолжить наступление, однако украинские подразделения успешно противостоят его атакам, пытаясь сохранить контроль над важными позициями.

На Краматорском и Торецком направлениях ситуация также напряженная. Россияне активно применяют ударные беспилотники для атак в городских районах, таких как Часов Яр, Ступочки и Торецк.

В результате штурмовых действий и интенсивного огневого воздействия со стороны противника некоторые позиции украинских войск подверглись разрушениям. Однако, как сообщили в ОСГВ "Хортица", украинские силы не позволяют врагу значительно улучшить свое тактическое положение, принимая меры для стабилизации ситуации и защиты важных объектов.

В течение последних суток активные бои произошли на Покровском направлении, где россияне без применения бронетехники проводили наступательные действия в районах нескольких населенных пунктов, среди которых Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка и другие. Однако Силы обороны Украины успешно отбили эти атаки, не позволив противнику продвинуться значительно вперед.

Несмотря на мощное давление со стороны российских войск, украинские Силы обороны демонстрируют устойчивость и сумели сохранить ключевые рубежи на многих направлениях.

