В бригаде "Рубеж" ответили, действительно ли Россия снизила темпы наступления

В западных медиа появились оценки, что Россия якобы замедлила темпы наступления до самого низкого уровня за долгое время. Впрочем, на фронте такие выводы выглядят не так однозначно, потому что ситуация зависит не только от количества штурмов.

Офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк в эфире 24 Канала объяснил, что на их направлении говорить о заметном ослаблении давления было бы неправильно. По его словам, россияне меняют тактику и все активнее используют другие инструменты воздействия на Силы обороны Украины.

Смотрите также Военный честно рассказал, как прошло "перемирие" на фронте

Почему говорить о спаде российского наступления рано?

После публикации New York Times о якобы самых низких темпах российского наступления с 2023 года на фронте призывают не делать поспешных выводов.

Напомним! The New York Times написали, что темпы российского наступления резко уменьшились: после ограниченных успехов в конце прошлого года Россия фактически перешла к позиционной войне, а на отдельных участках даже теряла территории. Издание объясняло это изменениями на поле боя, где быстрые прорывы почти исчезли, а российские войска все чаще действуют малыми пехотными группами, поэтому при нынешних темпах на полный захват Донбасса России понадобилось бы более 30 лет.

На Покровском направлении, в зоне ответственности бригады "Рубеж", говорить о заметном ослаблении давления рано. Интенсивность действий врага зависит от многих факторов, а изменение темпа часто означает не ослабление, а переход к другой тактике.

Сказать, что на нашем направлении наступательные темпы россиян снизились, было бы не очень правильно, так как россияне постоянно меняют тактику, постоянно подтягивают новые ресурсы,

– сказал Черняк.

Он предостерег, что в таких паузах легко увидеть то, чего на самом деле нет.

Какая сейчас ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Меньшее количество штурмов может создать обманчивое впечатление, будто у россиян заканчиваются люди или тяжелая техника, хотя на самом деле страна давно поставлена на военные рельсы, а ресурс для продолжения давления у нее сохраняется.

Не нужно забывать, что мы воюем с Россией, у которой человеческий ресурс практически бесконечный и танковые заводы работают, страна поставлена на военные рельсы,

– подчеркнул офицер.

Он обратил внимание, что сейчас враг все больше опирается не только на пехотные штурмы, но и на аэроразведку и огневое поражение дронами, в частности тяжелыми. Поэтому оценивать российскую активность только по количеству атак пехоты или появлением бронетехники уже недостаточно, потому что давление на Силы обороны Украины все чаще переносится и в тыл.

Важно! Бригада "Рубеж" открыла сбор на наземный дрон для медицинской эвакуации. Приобщиться и помочь нашим защитникам можно по следующим реквизитам:

Цель: 1 100 000 гривен

Банк.

Карточка банка: 4441 1111 2822 2217

Что известно о ситуации на Покровском направлении?

Россияне активизировались вблизи Покровска и пытались вытеснить украинские силы с северных окраин города, чтобы дальше продвигаться в сторону Шевченко. Для этого они стягивали в южную часть города танки, бронетехнику и резервы, в частности подразделения "Сомали", но на севере подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии России несли большие потери, а попытки прорыва к фермерским хозяйствам были безрезультатными.

Александр Сырский назвал Покровское направление самым напряженным и заявил, что Россия сосредоточила там около 106 тысяч военных. Украинские военные также отмечали, что первую волну весенне-летнего наступления на этом участке удалось сорвать, поэтому враг перешел к тактике постоянного давления и истощения обороны, но прорыва и выхода на оперативное пространство не достиг.

На Добропольском и Покровско-Мирноградском направлениях враг накапливал силы и пытался двигаться вперед, но от механизированных штурмов отказывался из-за их неэффективности. Зато россияне действовали малыми пехотными группами, а украинские подразделения говорили о стабилизации фронта, зачистку второго эшелона обороны и сообщали, что в районе Золотого Колодезя взяли в плен почти 30 оккупантов.