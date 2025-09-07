Оккупанты не достигли больших результатов в наступательных действиях и перегруппировываются для осенних атак. Украинская разведка сообщает о признаках истощения врага за время ведения войны.

Соответствующее заявление Кирилл Буданов сделал во время интервью в программе "Ход Тузова" на Апостроф TV, передает 24 Канал.

Читайте также "Это очередной антирекорд": Игнат назвал особенности массированной атаки 7 сентября

Как в разведке оценили летнее наступление россиян?

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал летнее наступление российской армии частично неудачным.

По его словам, несмотря на то что оккупанты смогли временно захватить небольшие территории, в целом наступление не принесло им ожидаемых результатов.

Обратите внимание! Буданов добавил, что полностью провальным его тоже нельзя назвать, ведь потери есть с обеих сторон.

Глава украинской разведки отметил, что Россия не прекращает наступательных действий, одновременно на осень не стоит ожидать каких-то принципиально новых сценариев.

Кирилл Буданов рассказал, что враг недавно провел перегруппировку сил, и часть этих подразделений уже участвует в боях.

Также глава ГУР заметил, что российские войска постепенно истощаются – война длится еще с 2014 года, и за это время даже большая армия теряет ресурс.

За 12 лет любые вооруженные силы истощаются так или иначе. С другой стороны, такого опыта, как имеем мы и они, по состоянию на сейчас не имеет больше никто,

– подчеркнул Кирилл Буданов.

Какая ситуация на фронте?