Наступление потерпело поражение: в апреле россияне потеряли больше территорий, чем захватили, – ISW

В апреле 2026 года российские войска впервые с августа 2024 года потеряли больше территорий на фронте в Украине, чем захватили. По оценкам экспертов, враг потерял контроль над 116 квадратными километрами, не считая районов возможного проникновения.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) за 2 мая 2026 года.

Как враг теряет преимущество на фронте?

Темпы продвижения российских войск на поле боя стабильно снижаются с ноября 2025 года, поскольку постоянные украинские наземные контратаки, удары средней дальности, блокировка терминалов Starlink в Украине, а также ограничение Кремлем работы Telegram обострили уже имеющиеся проблемы в российской армии.

Относительное снижение темпов российского наступления также может частично объясняться ежегодными сезонными факторами.

Погодные данные свидетельствуют, что средняя температура на востоке Украины зимой 2025 – 2026 годов (с декабря по февраль) была ниже, чем зимой 2024 – 2025 годов, к тому же зима 2025 – 2026 была значительно влажнее.

Аналитики ISW ранее уже отмечали относительное снижение темпов российского продвижения в марте и апреле из-за сезонных погодных условий, в частности из-за бездорожья – периода, когда таяние мерзлой почвы и весенние дожди ухудшают условия для передвижения механизированной техники.

Как снижаются темпы российского наступления / Инфографика ISW

Ранее российские войска наращивали темпы наступления в мае и июне, когда почва высыхает, однако пока не известно, повторятся ли такие тенденции в 2026 году.

По словам аналитиков, в 2026 году темпы российского наступления действительно замедлились по сравнению с 2025 годом, однако изменение характера войны, в частности более широкое использование Россией тактики инфильтрации в течение 2025 года, затрудняет прямые сравнения.

ISW оценивает, что российские войска захватили 1 443,35 квадратного километра территорий за последние шесть месяцев (ноябрь 2025 - апрель 2026) по сравнению с 2 368,38 квадратного километра за тот же период в 2024 – 2025 годах.

В первые четыре месяца 2026 года российские войска в среднем продвигались на 2,9 квадратных километров в сутки по сравнению с 9,76 квадратных километров в сутки за аналогичный период 2025 года.

В то же время с осени 2025 года российские войска все активнее применяют тактику инфильтрации, чтобы создать впечатление непрерывного продвижения вдоль фронта.

Справка. Инфильтрация – это тактика, при которой небольшие группы войск незаметно проникают в тыл или между позициями противника без установления полного контроля над территорией. Такие зоны часто остаются спорными "серыми" участками, где стороны не имеют четко закрепленных позиций.

По оценке ISW, в апреле 2026 года российские войска в целом захватили или продвинулись путем инфильтрации на 28,28 квадратных километров, а с ноября 2025 года до апреля 2026 – на 1 716,42 квадратных километра. В то же время непосредственно под контроль они взяли лишь 1 443,35 квадратных километра за этот период.

Напомним, накануне 9 мая враг может попытаться активизировать свои усилия на фронте. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что это нужно Кремлю для того, чтобы дать Путину повод для победных заявлений в российских медиа.

По словам Свитана, вероятными сценариями являются попытка высадки на правый берег Херсонщины или активизация на Сумском направлении под предлогом создания "буферной зоны". Кроме этого, россияне сосредоточили серьезные силы в районе Гришино и Мирнограда – к западу и северо-востоку от Покровска. Сейчас их целью является выйти на Доброполье через высоты, перекрыв связь с украинским гарнизоном в Покровске.

