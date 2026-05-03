Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 2 травня 2026 року.

Як ворог втрачає перевагу на фронті?

Темпи просування російських військ на полі бою стабільно знижуються з листопада 2025 року, оскільки постійні українські наземні контратаки, удари середньої дальності, блокування терміналів Starlink в Україні, а також обмеження Кремлем роботи Telegram загострили вже наявні проблеми в російській армії.

Відносне зниження темпів російського наступу також може частково пояснюватися щорічними сезонними чинниками.

Погодні дані свідчать, що середня температура на сході України взимку 2025 – 2026 років (з грудня по лютий) була нижчою, ніж узимку 2024 – 2025 років, до того ж зима 2025 – 2026 була значно вологішою.

Аналітики ISW раніше вже відзначали відносне зниження темпів російського просування у березні та квітні через сезонні погодні умови, зокрема через бездоріжжя – періоду, коли танення мерзлого ґрунту та весняні дощі погіршують умови для пересування механізованої техніки.

Як знижуються темпи російського наступу / Інфографіка ISW

Раніше російські війська нарощували темпи наступу у травні та червні, коли ґрунт висихає, однак поки що не відомо, чи повторяться такі тенденції у 2026 році.

За словами аналітиків, у 2026 році темпи російського наступу дійсно сповільнилися порівняно з 2025 роком, однак зміна характеру війни, зокрема ширше використання Росією тактики інфільтрації протягом 2025 року, ускладнює прямі порівняння.

ISW оцінює, що російські війська захопили 1 443,35 квадратного кілометра територій за останні шість місяців (листопад 2025 — квітень 2026) порівняно з 2 368,38 квадратного кілометра за той самий період у 2024 – 2025 роках.

У перші чотири місяці 2026 року російські війська в середньому просувалися на 2,9 квадратного кілометра на добу порівняно з 9,76 квадратного кілометра на добу за аналогічний період 2025 року.

Водночас із осені 2025 року російські війська дедалі активніше застосовують тактику інфільтрації, щоб створити враження безперервного просування вздовж фронту.

Довідка. Інфільтрація – це тактика, за якої невеликі групи військ непомітно проникають у тил або між позиціями противника без встановлення повного контролю над територією. Такі зони часто залишаються спірними "сірими" ділянками, де сторони не мають чітко закріплених позицій.

За оцінкою ISW, у квітні 2026 року російські війська загалом захопили або просунулися шляхом інфільтрації на 28,28 квадратного кілометра, а з листопада 2025 року до квітня 2026 – на 1 716,42 квадратного кілометра. Водночас безпосередньо під контроль вони взяли лише 1 443,35 квадратного кілометра за цей період.

Нагадаємо, напередодні 9 травня ворог може спробувати активізувати свої зусилля на фронті. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що це потрібно Кремлю для того, аби дати Путіну привід для переможних заяв у російських медіа.

За словами Світана, ймовірними сценаріями є спроба висадки на правий берег Херсонщини або активізація на Сумському напрямку під приводом створення "буферної зони". Окрім цього, росіяни зосередили серйозні сили в районі Гришиного та Мирнограду – на захід і північний схід від Покровська. Наразі їхньою метою є вийти на Добропілля через висоти, перекривши зв’язок з українським гарнізоном у Покровську.

Водночас у Росії лунають заяви про перемир'я