Россияне пытались наступать в районе Кременной: ВСУ отправили на "концерт Кобзона" целую роту
Источник:Луганская ОВА
Российские захватчики пытаются и дальше наступать на Луганском направлении. Особенно горячо было возле Кременной. Однако наши защитники дали отпор врагу.
О ситуации в регионе рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, 23 февраля россияне пытались наступать тремя ротами в районе Кременной.
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Гайдай отметил, что атака врага провалилась.
Одна рота россиян погибла, а это около 70 солдат. Количество раненых еще устанавливается,
– добавил глава Луганской ОВА.
Российские захватчики уже долгое время продолжают атаковать позиции ВСУ на Востоке Украины. В частности, оккупанты не прекращают попытки штурма на Луганском направлении. Ранее Гайдай рассказал, что на Луганщине есть 3 основных участка, на которых враг концентрирует свои усилия. Сватово, Кременная и Белогоровка.
Глава Луганской ОВА рассказал, что подразделения из разных регионов России держат в изоляции друг от друга, чтобы среди оккупантов не распространялись панические настроения.
"Наши ребята дают им хорошую взбучку. Они могут между собой общаться и рассказывать, что видели своими глазами во время наступления", – сказал Гайдай.
Какая ситуация в Луганской области
- В то же время в Белогоровке ситуация стабильная.
- На Сватовском направлении после недавней не удачной атаки оккупантов при поддержке тяжелой техники тоже более-менее спокойно.
- У Новоселовского враг тоже решил наступать тяжелой техникой, но что-то пошло не по плану.