За год темпы российского наступления снизились в 16 раз, а потери продолжают расти, – ISW

Российское наступление на фронте существенно замедлилось: за год темпы продвижения оккупантов снизились почти в 16 раз. При этом эти незначительные территориальные завоевания сопровождаются все более значительными потерями.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), опубликованном 1 июля.

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Как россияне теряют инициативу на фронте?

По оценке ISW, в июне 2026 года российские войска захватили или продвинулись на 30,42 квадратных километра, то есть в среднем на 1,01 квадратного километра в сутки.

Для сравнения: в июне 2025 года российская армия захватила 481,25 квадратных километра, продвигаясь в среднем на 16,04 квадратных километра в сутки.

Как сообщают аналитики, темпы российского наступления стабильно снижаются с ноября 2025 года: оккупантам до сих пор не удалось нивелировать успехи украинских контратак на Купянском и Александровском направлениях, проведенных в конце 2025-го и весной 2026 года.

Наибольших территориальных успехов россияне достигли лишь вблизи Константиновки в Донецкой области, где они продолжают медленно продвигаться в условиях городской застройки, неся значительные потери.

В ISW отмечают, что темпы российского наступления существенно замедлились по сравнению с прошлым годом, даже с учетом использования тактики проникновения небольшими группами. Если с января по июнь 2025 года российские войска захватили почти 2190 квадратных километров, то за аналогичный период 2026 года им удалось продвинуться или проникнуть лишь на 622,6 квадратных километра.

В то же время эти незначительные успехи обходятся России значительно дороже.

По данным Генерального штаба ВСУ, только в июне 2026 года оккупанты потеряли 39 490 военнослужащих убитыми и ранеными. В среднем это составляет около 1298 потерь на каждый квадратный километр захваченной или пройденной территории.

Для сравнения: в июне 2025 года этот показатель составлял около 68 военнослужащих на квадратный километр. Таким образом, в этом году российская армия теряет более чем в 19 раз больше личного состава на каждый километр продвижения.

Отчеты Генерального штаба ВСУ также указывают на то, что украинские войска наносят значительные потери российской технике в рамках своей ударной кампании средней дальности по российским военным и логистическим объектам,

– добавили в ISW.

В частности, в июне 2026 года российские войска потеряли 12 867 топливозаправщиков и топливных цистерн против 3395 за аналогичный период прошлого года. Потери беспилотников выросли с 4581 до 60 849, а артиллерийских систем – с 1243 до 2053.

К слову, ночью 2 июля в различных районах временно оккупированного Крыма раздавались взрывы. Местные жители предполагают, что на полуострове могли быть атакованы несколько вражеских объектов, в частности электроподстанции С 220 кВ "Донузлав" и 110/35/10 кВ "Митяево" в Сакском районе.