Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко объяснил 24 Каналу, что Россия сейчас перебрасывает подразделения со второстепенных направлений на приоритетные, чтобы продолжить наступление.

Почему Россия не может нарастить наступательный потенциал?

Россия тратила накопленные ресурсы на весенне-летнее наступление, но особенно испытывает недостаток личного состава. С декабря количество войск, которые ежемесячно вводятся в боевые действия, меньше, чем их потери – это критический показатель. В то же время украинские контратаки на северных участках от Гуляйполя и в Лиманском районе отвлекли российские ресурсы от подготовки наступления,

– сказал Романенко.

Российские планы на весеннее наступление не развивались так, как ожидалось – особенно относительно сроков и дедлайнов, поскольку они исчерпали наступательный потенциал. Теперь Россия вынуждена перегруппироваться, сосредотачивая силы на главных приоритетных направлениях и снимая подразделения со второстепенных участков. Сами эти процессы перегруппировки и вызывают замедление наступательных операций.

"Бои продолжаются на юге от городов и населенных пунктов, которые обеспечивали логистику. Украинские подразделения активно действуют, чтобы не дать врагу окончательно закрепиться в Покровской агломерации. Россия снимает силы с завершенных этапов захвата и перебрасывает на другие направления, в частности на запад от Гуляйполя, где также наблюдается активизация боевых действий", – пояснил Романенко.

Обратите внимание! Военный обозреватель Константин Машовец сказал, что 3-я армия после месяца продвижения на направлении Славянска фактически остановилась и нет существенных успехов даже после локальных прорывов. Другие российские подразделения на Лиманском и Константиновском направлениях продвигаются еще медленнее. Фактически только 3-я армия сохраняет потенциал для наступления на агломерации Славянск – Краматорск, но без поддержки с флангов такая операция будет слишком затратной и неэффективной. Вероятно, Россия может перебросить эти силы на другие направления, что будет означать отказ от прямого наступления на укрепленную линию обороны.

