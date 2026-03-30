Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко пояснив 24 Каналу, що Росія зараз перекидає підрозділи з другорядних напрямків на пріоритетні, щоб продовжити наступ.

Чому Росія не може наростити наступальний потенціал?

Росія витрачала накопичені ресурси на весняно-літній наступ, але особливо відчуває нестачу особового складу. З грудня кількість військ, які щомісяця вводяться в бойові дії, менша, ніж їхні втрати – це критичний показник. Водночас українські контратаки на північних ділянках від Гуляйполя та в Лиманському районі відвернули російські ресурси від підготовки наступу,

– сказав Романенко.

Російські плани на весняний наступ не розвивалися так, як очікувалось – особливо стосовно термінів та дедлайнів, оскільки вони вичерпали наступальний потенціал. Тепер Росія змушена перегрупуватися, зосереджуючи сили на головних пріоритетних напрямках та знімаючи підрозділи з другорядних ділянок. Самі ці процеси перегрупування і спричиняють уповільнення наступальних операцій.

"Бої продовжуються на півдні від міст і населених пунктів, які забезпечували логістику. Українські підрозділи активно діють, щоб не дати ворогу остаточно закріпитися в Покровській агломерації. Росія знімає сили з завершених етапів захоплення та перекидає на інші напрямки, зокрема на захід від Гуляйполя, де також спостерігається активізація бойових дій", – пояснив Романенко.

Зверніть увагу! Військовий оглядач Костянтин Машовець сказав, що 3-тя армія після місяця просування на напрямку Слов’янська фактично зупинилася і немає суттєвих успіхів навіть після локальних проривів. Інші російські підрозділи на Лиманському та Костянтинівському напрямках просуваються ще повільніше. Фактично лише 3-тя армія зберігає потенціал для наступу на агломерації Слов’янськ – Краматорськ, але без підтримки з флангів така операція буде надто затратною та неефективною. Ймовірно, Росія може перекинути ці сили на інші напрямки, що означатиме відмову від прямого наступу на укріплену лінію оборони.

