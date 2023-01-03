Оккупанты нанесли удар из системы "Солнцепек": в ВСУ объяснили, что это за вооружение

В войне против Украины российские оккупанты используют тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". Это опасное оружие, которое демонстрирует всю бесчеловечность захватчиков.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, российские оккупанты 30 декабря нанесли удар из "Солнцепека" по Авдеевке. К счастью, пострадавших и жертв не было, ведь никто в этот момент не находился на месте обстрела.

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Страшное оружие, но неточное

Как отметил Череватый, "Солнцепек" – несколько усовершенствованная советская система "Буратино". Предшественницу впервые использовали в Афганистане, а затем в Чечне. Также, по неподтвержденным данным, россияне стреляли из "Солнцепека" в Сирии.

Это бесчеловечная система. Благодаря чрезмерному давлению, взрывной волне и невероятно высокой температуре, она фактически уничтожает все, что подпадает под огонь. Если западная наука шла к тому, чтобы производить высокоточные системы для контроля поражения, то все российское вооружение совершенно невысокоточное,

– объяснил Череватый.

"Солнцепек" накрывает территорию в определенном квадрате. Череватый привел пример недавнего удара ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке, где находились многие российские оккупанты. Если бы россияне условно делали это из "Солнцепека" (дальность – всего 6 километров – 24 канал), то по такому принципу они могли бы уничтожить целый квартал. И то не факт, что они бы попали по нему.

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