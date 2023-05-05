МАГАТЭ все видит, – Жданов объяснил, где на ЗАЭС россияне прячут технику

В МАГАТЭ сообщали, что российские оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в помещении турбинного отделения энергоблока №4 ЗАЭС. Это опасно, но о минировании самого реактора не говорится.

Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, у турбинного цеха очень много уровней, где проложены даже железнодорожные пути.

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Российское оружие в отделении энергоблока

Жданов подчеркнул, что энергоблок – это монолитно-бетонное здание капсульного типа. Там находится только реактор и центр управления. Туда можно заходить только в средствах защиты. Рядом с реактором расположен турбинный цех.

Он имеет несколько уровней. Там очень много места. Внутри отделения даже проложены железнодорожные пути. Там есть кран балка, что тоже может перемещать грузы внутри цеха. В этом отделении россияне прячут технику,

– объяснил он.

Военный эксперт призвал не паниковать. Конечно, размещение оружия в турбинном отделении энергоблока – это небезопасно. Однако о минировании реактора не говорится.

Жданов о российском оружии в энергоблоке ЗАЭС: смотрите видео

Российское оружие у реактора ЗАЭС: что известно