Россияне случайно засветили в Крымских горах объект ПВО: показываем на карте, где именно

Российские туристы выдали месторасположение ПВО, которое прикрывает Балаклавскую бухту. Они совершили на горе фотографии, на которые попали две военные машины.

Благодаря фотографиям удалось определить местоположение вражеской ПВО. Российские захватчики выбрали это место не просто так.

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Да, российские туристы, путешествуя, случайно засветили российскую ПВО, которая прикрывает Балаклавскую бухту. Благодаря кадрам удалось установить координаты.

Координаты вражеской ПВО в Крымских горах

В кадр попали две военные машины, координаты 44.492147, 33.637245. Вероятно – ПВО,

– сообщили журналисты.

Оно расположено неподалеку от старого комплекса береговых ракетных позиций "Утес", по советской военной номенклатуре код "объект 100".

Где стоит русский ПВО: показываем на карте

Что известно о комплексе "Утес"

Сейчас этот объект заброшен, лиз изредка в него периодически заходят туристы, знающие об этом месте.

Комплекс "Утес" состоял из двух дивизионов, первый из которых был построен в горах возле села Оборонное, второй – в шести километрах к востоку, возле села Резервное.

В 1957 году комплекс вступил в действие, а в 1960 воинская часть получила постоянное наименование – 362-й отдельный береговой ракетный полк. В последний раз комплекс "Утес" произвел выстрел в 1993 году.

После раздела Черноморского Флота в 1996 году "Утес" отошел в состав ВМС Украины. Еще в 1997 проводился учебный пуск ракеты, однако в 2002 году дивизион возле села Оборонное расформировали, а вооружение и оборудование демонтировали.