Как сообщает агентство DHA, 30 августа к берегам Турции вынесло поврежденный российский сухогруз "ОМСКИЙ-107". Судно длиной 108 метров следовало из Новороссийска и село на мель у пляжа Алачали в районе Шиле недалеко от Стамбула. Очевидцы сообщили об этом береговой охране, специалисты которой обнаружили полностью обгоревший капитанский мостик судна.
Покинутый экипажем дрейфующий сухогруз
После аварии экипаж судна "ОМСКИЙ-107" покинул его на спасательных шлюпках. Судно долгое время самостоятельно дрейфовало по акватории, пока его не вынесло на мелководье. В настоящее время турецкие службы окружили район происшествия и начали расследование.
Поврежденное российское судно выбросило к побережью Турции: смотрите фото с сайта DHA
Стоит добавить, что 17 августа в Черном море под удар также попал нефтяной танкер Skiros под флагом Греции, который принимал груз на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Как уже сообщалось на нашем сайте, Турция вызвала посла Украины из-за ударов по своим судам у Туапсе.
Ранее украинские военные поразили вражеский сухогруз во временно оккупированном порту Мариуполя. По данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, судно систематически использовалось для вывоза ресурсов, похищенных на оккупированных территориях Украины.
А 12 августа Силы обороны Украины нанесли удар по российской военно-морской базе в Новороссийске. В результате атаки были поражены объекты противовоздушной обороны и портовая инфраструктура.