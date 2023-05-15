Некролог о нем был опубликован в одном из российских телеграм-каналов. В сети также распространили фото, где оккупант стоит возле кремлевского диктатора Владимира Путина, пишет 24 Канал.

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Как мог погиб российский полковник

В некрологе написали, что Бровко погиб "героически, не давая солдатам отступать с позиций". Отсюда можно заключить, что во время наступления ВСУ оккупанты просто пытались сбежать с позиций, однако их полковник стрелял им в спину.

В сети распространяют версию, что, по всей вероятности, российский полковник погиб от пуль своих подопечных – тех, кому удалось отступить.

Некролог российского полковника / Скриншот

Напомним, что Бровко был заместителем командира армейского корпуса по военно-политической работе. Кроме того, в Минобороны сообщалось, что под Бахмутом погиб и его коллега – командир 4 мотострелковой бригады Вячеслав Макаров.

Добавим, что ситуация на Бахмутском направлении остается сложной. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что последние несколько дней показали, что мы можем двигаться вперед и уничтожать врага даже в таких сверхсложных условиях.

Впрочем, это лишь частичный успех. И именно так его нужно воспринимать. Сырский подчеркнул, что операция по обороне Бахмута продолжается, а все необходимые для обороны решения приняты.

Актуальные потери врага

За последние сутки россияне потеряли 580 единиц личного состава. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 199 460 российских захватчиков.

Добавим, что враг также теряет много техники в Украине. В целом с 24 февраля 2022 года наши воины ликвидировали:

  • танков – 3759 (+3),
  • боевых бронированных машин – 7336 (+11),
  • артиллерийских систем – 3137 (+21),
  • РСЗО – 562 (+0),
  • средства ПВО – 316 (+2),
  • самолетов – 308 (+0),
  • вертолетов – 294 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2720 (+24),
  • крылатые ракеты – 973 (+3),
  • корабли, катера – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6034 (+16),
  • специальная техника – 407 (+3).