Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Как известно, на саммите в Саудовской Аравии стали очевидны разногласия Москвы и Пекина по урегулированию войны в Украине.
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"КНДР существует только в тех пределах, в которых им разрешают китайские хозяева. Поэтому такие недружественные по отношению к России действия – это результат сигнала из Пекина", – предположил Яковенко.
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Через несколько месяцев после хакерской атаки КНДР объявила о ряде достижений в своей программе разработки баллистических ракет. В то же время непонятно, связано ли это с использованием сведений, полученных в результате взлома.
"Потенциал КНДР для меня является определенным неизвестным. Даже в условиях полного тоталитаризма какие-то разработки возможны", – подчеркнул Яковенко.
Отношения между КНДР и Россией: последние новости
- Вечером 25 июля министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в КНДР. Официальная причина визита – празднование 70-летия "победы" в гражданской войне в Корее, но на самом деле речь могла идти о поставках оружия Кремлю.
- Через несколько дней российский военный самолет совершил необъявленный рейс в КНДР. Учитывая его тип, этот рейс вряд ли предполагал получение или доставку основных систем вооружения. Однако не исключают передачу определенных товаров или платежей.
- Кроме того, США получили разведывательные данные, свидетельствующие о намерениях России расширить военное взаимодействие с Северной Кореей. Так, Кремль пробовал купить у КНДР партию снарядов.