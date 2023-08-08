Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Як відомо, на саміті в Саудівській Аравії стали очевидними розбіжності Москви та Пекіна щодо врегулювання війни в Україні.
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"КНДР існує тільки в тих межах, у яких їм дозволяють китайські господарі. Тому такі недружні щодо Росії дії – це результат сигналу з Пекіна", – припустив Яковенко.
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Північна Корея має військові потужності
Через кілька місяців після хакерської атаки КНДР оголосила про низку досягнень у своїй програмі розробки балістичних ракет. Водночас незрозуміло, чи це пов'язано з використанням відомостей, отриманих унаслідок злому.
"Потенціал КНДР для мене є певним невідомим. Навіть в умовах повного тоталітаризму якісь розробки можливі", – наголосив Яковенко.
Відносини між КНДР і Росією: останні новини
- Ввечері 25 липня міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу прибув до КНДР. Офіційна причина візиту – святкування 70-річчя "перемоги" в громадянській війні в Кореї, але насправді могло йтися про постачання зброї Кремлю.
- Через кілька днів російський військовий літак здійснив неоголошений рейс до КНДР. Враховуючи його тип, цей рейс навряд чи передбачав отримання або доставку основних систем озброєння. Однак не виключають передання певних товарів або платежів.
- Крім того, США отримали розвідувальні дані, які свідчать про наміри Росії розширити військову взаємодію з Північною Кореєю. Так, Кремль пробував придбати у КНДР партію снарядів.