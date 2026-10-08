Россия отправляет на штурмы ВИЧ-инфицированных солдат и записывает их в дезертиры, – ГУР

Российское командование продолжает отправлять на передовую тяжелобольных военнослужащих, игнорируя выводы собственных медицинских комиссий. Одного из таких солдат с неизлечимой инфекцией вместо лечения отправили на штурм, а впоследствии обвинили в побеге.

Подробности очередного военного преступления раскрыли украинские разведчики, которые опубликовали новый аудиоперехват. Как отмечают представители ГУР, речь идет о военнослужащем первой отдельной мотострелковой бригады оккупационной армии. Это подразделение в настоящее время участвует в боевых действиях на Покровском направлении.

Что известно о состоянии оккупанта?

Еще в феврале военно-медицинская комиссия признала россиянина непригодным к службе из-за наличия ВИЧ-инфекции. Без регулярного приема специфических лекарств эта болезнь быстро приводит к тяжелым осложнениям. Однако командование проигнорировало медицинские документы и продолжило привлекать больного к выполнению боевых задач.

ВИЧ ухудшает мое положение. Вообще я списан по ВВК. По ВВК еще в феврале я был списан, но поскольку я не дождался решения, меня подали в СЗЧ,

– жалуется россиянин.

В разведке отмечают, что российская военная машина сознательно способствует распространению ВИЧ и СПИДа в своих рядах. Деградация вражеской армии достигла того уровня, когда официально списанных солдат используют как обычных штурмовиков.

Перехват разговора двух российских солдат: смотрите видео

Что еще происходит в рядах врага?

Морально-психологическое состояние и обеспечение российской пехоты остаются на крайне низком уровне. Напомним, ранее мы писали о другом захватчике по прозвищу "Бабай", который устроил истерику из-за отсутствия еды и воды. Тогда голодный оккупант запаниковал на Донбассе, жалуясь командиру, что он буквально высыхает и гниет заживо в окопах.