Деталі чергового воєнного злочину розкрили українські розвідники, які опублікували нове аудіоперехоплення. Як зазначають представники ГУР, йдеться про військовослужбовця першої окремої мотострілецької бригади окупаційної армії. Цей підрозділ наразі бере участь у бойових діях на Покровському напрямку.

Що відомо про стан окупанта?

Ще в лютому військово-лікарська комісія визнала росіянина непридатним до служби через наявність ВІЛ-інфекції. Без регулярного прийому специфічних медикаментів ця хвороба швидко призводить до тяжких ускладнень. Проте командування проігнорувало медичні документи та продовжило залучати хворого до виконання бойових завдань.

ВІЛ погіршує моє становище. Взагалі я списаний по ВЛК. За ВЛК ще у лютому я був списаний, але оскільки я не дочекався рішення, мене подали в СЗЧ,

– бідкається росіянин.

У розвідці наголошують, що російська військова машина свідомо сприяє поширенню ВІЛ і СНІДу у своїх лавах. Деградація ворожої армії сягнула того рівня, коли офіційно списаних солдатів використовують як звичайних штурмовиків.

Перехоплення розмови двох російських солдатів: дивіться відео

Які ще проблеми у лавах ворога?

Морально-психологічний стан і забезпечення російської піхоти залишаються на вкрай низькому рівні. Нагадаємо, раніше ми писали про іншого загарбника на прізвисько "Бабай", який влаштував істерику через відсутність їжі та води. Тоді голодний окупант запанікував на Донбасі, скаржачись командиру, що він буквально висихає та гниє живцем в окопах.