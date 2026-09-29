Його істерику зафіксували воєнні розвідники у черговому перехопленні, пише ГУР.

Деталі перехоплення розмови окупантів

Вбивця, який прийшов в Україну з війною, бідкався на свої проблеми.

Я вже заї***ся з цією рацією, на**й, йо***ий в рот, бл**ь! Що за х**ня? Я не знаю, бл**ь, ай! У мене нічого нема, бл**ь: ні жерти, нічого, бл**ь! Я вже висихаю весь, бл**ь! З'єднайте мене взагалі з Тайським, бл**ь,

– кричав "Бабай" командиру.

Втім, тому було традиційно байдуже на проблеми піхотинця.

"Тільки в тебе ця проблема, ти розумієш, "Бабай"? Тільки у тебе ця проблема, ні в кого більше, такої х**ні немає", – у відповідь запевняв російський ватажок.

Увага, нецензурна лексика! Перехоплена розмова окупантів: дивіться відео

До слова, станом на вересень 2026 року кожен десятий військовополонений російський окупант в Україні виявився громадянином іншої держави.

Загалом у полоні перебувають представники 55 країн світу, яких країна-терористка залучила до війни.

Російські вербувальники орієнтуються передусім на найбідніші верстви населення у світі, обіцяючи людям високі виплати та просту роботу.