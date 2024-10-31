Это худший сценарий: какие проблемы грозят российской экономике

Санкции, которые применяет Запад против России, хоть и медленно, но работают. Экономические проблемы, несмотря на то, что российские власти их тщательно скрывают, дают о себе знать и уже затрагивают оборонную промышленность.

Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что проблемы с финансированием оборонных предприятий в России являются свидетельством серьезного экономического кризиса. При том, что сегодня такие заводы финансируются в первую очередь.

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Проблемы уже и в оборонке

Если кризис с выплатами коснулся оборонных предприятий России, можно только представить, по словам политтехнолога, какие проблемы имеют другие отрасли российской промышленности.

На днях в Совете федераций России выступал Сергей Чемезов, директор госкорпорации "Ростех". Эта компания производит 80 – 90% российского вооружения. Чемезов отвечает не просто за "оборонку", а он входит в ближайший круг Владимира Путина.

Во время своего выступления Чемезов говорил о том, что в России наступает чуть ли не промышленный коллапс. Также он говорил о возможности стагфляции (одновременно промышленный спад, стагнация и инфляция – 24 Канал), а это худший сценарий,

– отметил он.

Чемезов также отметил, что учетная ставка очень высокая и даже самое рентабельное в промышленном производстве оружия на экспорт становится нерентабельным. Поэтому он прогнозирует, что вся российская промышленность может упасть.

Проблемы в российской экономике есть, и о них уже публично стали говорить – в Совете федераций. А если деньги вообще не приходят на оборонные предприятия, это еще одно подтверждение ужасной ситуации в экономике России. По прогнозам, 2025 год прогнозируется как очень тяжелый в этом смысле,

– подчеркнул Аббас Галлямов.

К слову, директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев заявил, что в бюджете России нет средств даже на оборонные предприятия. В то же время оборонным заводам не платят деньги до 9 месяцев, хотя они выполняют заказы российского минобороны. Однако министр обороны Андрей Белоусов об этом молчит.