В российском батальоне 26 полка под Изюмом ВСУ уничтожили 150 военных, еще – 300 раненых

Батальонная тактическая группа 26-го танкового полка армии РФ понесла огромные потери среди военных вблизи Изюма на Харьковщине. ВСУ уничтожили из этого подразделения 150 россиян, еще 300 раненых не могут получить медицинскую помощь.

Об этом рассказал офицер ВСУ Юрий Кочевенко на своей странице в соцсети.

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По его словам, родственники многих ликвидированных оккупантов не получают даже тел, чтобы похоронить их. Ибо в официальных военных сводках России те считаются как "пропавшие без вести".

Вблизи Изюма было убито более 150 захватчиков. Еще 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести и лишены профессиональной медицинской помощи, поэтому также могут пополнить когорту "двухсотых",

– написал Юрий Кочевенко.

Офицер ВСУ добавил, что поэтому военнослужащие 26 полка, выжившие в предыдущих боях, целыми танковыми экипажами отказываются от дальнейшего участия в боевых действиях против Украины и просят своих командиров вернуть их домой.

К слову, с самого начала войны российские оккупанты безрезультатно пытаются захватить Харьков. В Генштабе ВСУ говорят, что россияне теперь стремятся получить преимущество вблизи Изюма и возобновили наступательные действия.

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